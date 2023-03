Wall Street termine sur une note prudente avant Powell

(Reuters) - La Bourse de New York a fini sur de faibles variations lundi, après avoir évolué une bonne partie de la séance en nette hausse, la détente sur le marché obligataire et la progression d'Apple ayant initialement soutenu les indices. Le retournement à la hausse des rendements obligataires après la publication d'une baisse moindre que prévu des commandes à l'industrie et la prudence, nourrie par d'importants rendez-vous cette semaine, ont par la suite pesé sur la tendance. Les investisseurs attendent les auditions au Congrès du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, et la publication du rapport sur le marché du travail, qui pourraient fournir des indications sur la politique monétaire aux Etats-Unis. L'indice Dow Jones a gagné 0,12%, ou 40,47 points, à 33.431,44 points. Le S&P-500, plus large, a pris 2,78 points, soit 0,07%, à 4.048,42 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 13,27 points (0,11%) à 11.675,74 points. Aux valeurs, Apple a grimpé de 1,9% alors que Goldman Sachs a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation à l'achat, le broker misant sur un potentiel de hausse de 30% du cours de Bourse du géant de l'électronique grand public. Le secteur de la technologie a fini en hausse tandis que celui lié aux matières premières a reculé de 1,7%, pénalisé par les annonces de Pékin sur un objectif de croissance autour de 5% cette année, moindre que prévu. (Reportage Sinéad Carew, Sruthi Shankar, Bansari Mayur Kamdar et Shristi Achar A à Bangalore; Blandine Hénault pour la version française, édité par Jean Terzian)