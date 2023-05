Wall Street termine sans grand changement en attendant la Fed

(Corrige coquille dans le titre) (Reuters) - La Bourse de New York a fini sans grand changement lundi, les investisseurs étant dans l'attente de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine dans la semaine, et après la faillite d'un troisième établissement bancaires aux Etats-Unis en deux mois. L'indice Dow Jones a cédé 0,14%, ou -46,46 points, à 34.051,70 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 1,61 points, soit 0,04% à 4.167,87 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 13,99 points (0,11%) à 12.212,598. Les régulateurs américains ont annoncé lundi avoir saisi la banque régionale First Republic Bank et avoir conclu un accord pour céder ses actifs à JPMorgan. L'indice bancaire régional KBW a fortement chuté après l'annonce du sauvetage tandis que l'action JPMorgan a pris 2,1% à 141,2 dollars. Les investisseurs s'interrogent en effet sur la santé du système bancaire avec cette troisième faillite d'un établissement bancaires aux Etats-Unis. "Il faut espérer que la crise bancaire se termine, mais d'autres problèmes pourraient surgir à un moment ou à un autre", a déclaré Tim Ghriskey, stratège principal de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York. Les observateurs du marché ont également digéré les dernières nouvelles économiques et notamment, l'annonce de l'Institute for Supply Management (ISM) qui a fait état lundi d'un indice PMI manufacturier en hausse le mois dernier par rapport à mars. La Fed, qui a relevé ses taux pour freiner l'inflation, est attendue sur une hausse de 25 points de base supplémentaires mercredi. Par ailleurs, les valeurs énergétiques ont chuté en même temps que les prix du pétrole brut,. Cependant, les bénéfices récents apportent un peu d'optimisme aux investisseurs, estime Tim Ghriskey. Les résultats du premier trimestre des sociétés du S&P 500 ont pour la plupart dépassé les attentes, ce qui a apaisé les inquiétudes. "Nous avons eu de bons résultats par rapport aux attentes. Les analystes ont pour l'instant renoncé à revoir leurs estimations à la baisse", a-t-il expliqué. "Si les taux se maintiennent à ce niveau et que les entreprises américaines continuent de livrer des résultats, c'est très positif". Les récents bons résultats d'Alphabet, Microsoft et Meta Platforms ont permis à l'indice de référence S&P 500 d'enregistrer vendredi son deuxième mois consécutif de hausse. (Rédigé par Caroline Valetkevitch, avec la contribution d'Ankika Biswas et Sruthi Shankar à Bangalore ; version française Kate Entringer)