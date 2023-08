Wall Street termine proche de l'équilibre, les rendements en hausse

Wall Street termine proche de l'équilibre, les rendements en hausse













Crédit photo © Reuters

par Echo Wang (Reuters) - La Bourse de New York a fini proche de l'équilibre jeudi, les investisseurs étudiant la hausse des rendements obligataires et les dernières données économiques. L'indice Dow Jones a cédé -0,19%, ou 66,63 points, à 35 215,89 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 11,50 points, soit -0,25%, à 4.501,89 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 13,73 points (-0,10%) à 13 959,72 points. Le rendement des Treasuries à dix ans a atteint 4,1812% durant la séance, soit un pic de neuf mois. "C'est vraiment relatif à la fixation des prix par rapport aux rendements obligataires", a déclaré Tom Hainlin, stratège en investissements chez U.S. Bank Wealth Management à Minneapolis. "L'augmentation du rendement des bons du Trésor à 10 ans (...) a remis en question l'attrait des actions". Les investisseurs attendent les résultats trimestriels d'Apple et d'Amazon, dont la publication est prévue après la clôture des marchés. Le département américain du Travail a annoncé jeudi que les inscriptions au chômage avaient augmenté lors de la semaine au 29 juillet. La marché attend par ailleurs la publication du rapport officiel mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, prévue vendredi. L'indice ISM des services a montré que la croissance dans le secteur des services avait ralenti en juillet, tandis que les entreprises ont dû faire face à une hausse des prix. Huit des onze secteurs majeurs du S&P-500 ont reculé, notamment les secteurs des services aux collectivités ("utilities") et de l'immobilier. Qualcomm a terminé dans le rouge après avoir déclaré anticiper des ventes pour le trimestre en cours inférieures aux attentes. Paypal a baissé les investisseurs ayant jugé sa marge d'exploitation trimestrielle décevante. (Avec la contribution de Shubham Batra et Bansari Mayur Kamdar; version française Camille Raynaud)