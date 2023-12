Wall Street termine mitigée après des doutes sur une baisse rapide des taux

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé vendredi et le dollar a rebondi, les investisseurs reprenant leur souffle à la fin d'une semaine chargée en décisions de politique monétaire et en données économiques cruciales. L'indice Dow Jones a gagné 0,15%, ou 56,81 points, à 37.305,16 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 0,36 points, soit 0,01% à 4.719,19 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 52,36 points (0,35%) à 14.813,92. L'euphorie suscitée la Réserve fédérale américaine, qui a indiqué mercredi que sa politique monétaire s'assouplirait plus rapidement qu'anticipé en 2024, a été quelque peu atténuée après que le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, a tempéré la perspective d'une réduction imminente des taux d'intérêt. Les trois principaux indices boursiers américains ont oscillé pendant la majeure partie de la séance mais ils enregistrent leur septième hausse hebdomadaire consécutive. Il s'agit ainsi de la plus longue série de gains hebdomadaires du S&P 500 depuis septembre 2017, et du Dow depuis fin 2018-début 2019. Par ailleurs, les données économiques publiées vendredi ont fait état d'une reprise de l'activité commerciale aux États-Unis, mais ont également montré que le secteur manufacturier continuait à éprouver des difficultés. Le dollar a rebondi face à un panier de devises de référence mais l'indice a enregistré sa plus forte baisse hebdomadaire en un mois après le virage de la Fed. En revanche, les homologues européens de la Fed ont maintenu une position plus ferme, qui a dopé l'euro et la livre jeudi. Le dollar a prix 0,63% face à un panier de devises, tandis que l'euro reculait de 0,90% à 1,0892 dollar. Aux valeurs, Costco Wholesale a gagné 2,85% après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel supérieur au consensus. (Rédigé par Kate Entringer)