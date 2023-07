Wall Street termine la semaine en ordre dispersé

Wall Street termine la semaine en ordre dispersé













Crédit photo © Reuters

par Noel Randewich et Bansari Mayur Kamdar (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé vendredi, les gains enregistrés dans le secteur de la santé parvenant à contrebalancer les pertes de certaines grandes entreprises cotées à Wall Street. L'indice Dow Jones a gagné 0,01%, ou 2,51 points, à 35 227,69 points. Le S&P-500, plus large, a pris 1,47 points, soit 0,03%, à 4.536,34 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 30,5 points (-0,22%) à 14 032,81 points. Certaines grandes entreprises du secteur de la technologie, comme Nvidia, Microsoft ou Meta Platforms, ont baissé au cours de la séance. Netflix a également reculé pour le deuxième jour de suite, après la publication de ses résultats trimestriels, jugés décevants par le marché. Le secteur des services aux collectivités ("utilities") a enregistré la meilleur performance des onze indices sectoriels du S&P. Les analystes ont attribué les fluctuations observées vendredi à l'expiration des options mensuelles et au rebalancement du Nasdaq, attendu à la clôture des marchés. Les investisseurs attendent également la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed), prévue les 25 et 26 juillet prochains, lors de laquelle la banque centrale devrait relever ses taux de 25 points de base. Aux valeurs, American Express a reculé, le groupe ayant maintenu sa prévision de bénéfice annuel inchangée malgré des résultats trimestriels qui ont dépassé les attentes. SLB était également à la baisse après avoir publié un bénéfice trimestriel sous les prévisions des analystes et dit s'attendre à une baisse de l'activité en Amérique du Nord pour le reste de l'exercice. (Reportage Noel Randewich, avec la contribution de Bansari Mayur Kamdar et Johann M Cherian; version française Camille Raynaud)