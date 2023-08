Wall Street termine la semaine dans le vert après une séance volatile

par Caroline Valetkevitch NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, après les commentaires du président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, qui a averti sur la possibilité que la banque centrale américaine ne doive relever davantage ses taux. L'indice Dow Jones a gagné 0,73%, ou 247,48 points, à 34 346,9 points. Le S&P-500, plus large, a pris 29,40 points, soit 0,67%, à 4.405,71 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 126,67 points (0,94%) à 13 590,65 points. Lors de son discours, prononcé en ouverture du symposium annuel de Jackson Hole, Jerome Powell a également reconnu que les pressions sur les prix s'étaient atténuées. Les principaux indices américains, qui avaient ouvert en hausse, ont évolué en dents de scie pendant la majeure partie de la séance. Jerome Powell "montre qu'il est satisfait des progrès de la politique monétaire et de la réduction de l'inflation. Mais il s'accroche toujours à l'idée qu'ils surveillent attentivement la situation et qu'ils ont encore du travail à faire", a déclaré Michael Arone, stratégiste en chef de State Street Global Advisors, à Boston. La Fed a relevé ses taux d'intérêt afin de lutter contre l'inflation. Bien que la plupart des investisseurs s'attendent à ce que la banque centrale américaine laisse ses taux inchangés lors de sa réunion de septembre, ils craignent qu'elle ne les relève en novembre. Aux valeurs, Gap a progressé après avoir fait état d'un bénéfice au deuxième trimestre supérieur aux attentes. Nordstrom a reculé après avoir laissé ses perspectives inchangées. Marvell Technology a terminé en baisse, le fabricant de puces ayant publié jeudi un chiffre d'affaires net pour le deuxième trimestre inférieur aux attentes des analystes. (Avec la contribution de Amruta Khandekar, Shristi Achar A et Lewis Krauskopf; version française Camille Raynaud)