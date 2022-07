Wall Street termine la première séance du semestre dans le vert

par Stephen Culp

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse vendredi à la veille d'un week-end de trois jours pour la fête nationale, les investisseurs débutant le second semestre dans l'attente du prochain catalyseur du marché.

L'indice Dow Jones a gagné 1,05%, ou 321,83 points, à 31 097,26 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 39,95 points, soit 1,06%, à 3 825,33 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 99,11 points (0,90%) à 11 127,85 points.

La séance avait toutefois débuté dans le rouge, alors que les trois indices américains principaux ont connu leur pire premier semestre depuis des décennies.

"Nous devrons probablement attendre que les investisseurs reviennent après le long week-end pour voir si le rallye d'aujourd'hui durera", a indiqué Joseph Sroka, responsable des investissements chez NovaPoint à Atlanta.

Les acteurs du marché se projettent désormais sur la saison des résultats, qui débutera dans quelques semaines, la publication du rapport sur l'emploi pour le mois de juin et la réunion de la Réserve fédérale américaine prévue en juillet.

"La Fed va avoir besoin de beaucoup plus de preuves pour changer d'avis sur la poursuite des hausses de taux d'intérêt", a déclaré Tim Ghriskey, stratégiste chez Ingalls & Snyder à New York. "Il y a encore beaucoup d'incertitudes concernant l'économie et l'inflation, malgré les premiers signes qui montrent que l'inflation pourrait avoir atteint un plus haut."

Aux valeurs, Meta a chuté après que son directeur général, Mark Zuckerberg, a déclaré aux salariés qu'ils devaient s'attendre à une forte dégradation de la situation économique.

Kohl's a également baissé après avoir annoncé avoir mis fin aux négociations engagées en vue d'un possible rachat par Franchise Group.

A noter que Wall Street sera fermée lundi, en raison de la fête de l'indépendance aux Etats-Unis.

(Avec la contribution de Amruta Khandekar and Sruthi Shankar; version française Camille Raynaud)