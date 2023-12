Wall Street termine l'année en légère baisse

par Stephen Culp NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en légère baisse vendredi, les investisseurs se montrant optimistes sur une baisse prochaine des taux des grandes banques centrales lors du dernier jour de cotation de l'année. L'indice Dow Jones a cédé -0,05%, ou 20,56 points, à 37 689,54 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 13,52 points, soit -0,28%, à 4.769,83 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 83,78 points (-0,56%) à 15 011,35 points. Le marché a connu une dynamique positive au cours des derniers mois de l'année, qui a vu les trois principaux indices de Wall Street enregistrer des gains mensuels, trimestriels et annuels. Les trois indices ont affiché une croissance à deux chiffres sur l'année. "Si j'avais dit en janvier dernier que je pensais que le S&P allait prendre plus de 20% en 2023, vous auriez considéré que j'étais un peu dérangé", a déclaré Oliver Pursche, vice-président de Wealthspire Advisors à New York. "Il y a de bonnes raisons d'être satisfait de cette années, et il y a également des raisons d'être optimistes pour 2024." Les trois principaux indices américains ont toutefois perdu du terrain vendredi, alors que les investisseurs se préparaient à profiter d'un week-end prolongé. "Il n'y a vraiment aucune raison pour la légère baisse d'aujourd'hui", a expliqué Oliver Pursche. "Aucune information ne l'explique." "Je dirais qu'elle est due à des changements de portefeuille de dernière minute, à des prises de bénéfices avant la nouvelle année et peut-être à un certain rééquilibrage." L'année 2023 a été marquée par la crise bancaire qui a touché les Etats-Unis au mois de mars, le bond des valeurs liées à l'intelligence artificielle, les craintes concernant l'approvisionnement en pétrole depuis le Moyen-Orient en raison de la guerre entre Israël et le Hamas et les craintes de voir la politique restrictive de la Réserve fédérale américaine (Fed) faire basculer l'économie américaine dans la récession. La baisse des taux d'intérêt a contribué à déclencher un rallye en fin d'année, qui s'est accéléré en décembre lorsque la Fed a ouvert la porte à des réductions de ses taux d'intérêt en 2024. Les compartiments de la technologie, des services de communication, et de la consommation discrétionnaire ont enregistré les meilleures performances des onze indices sectoriels du S&P 500 cette année. Ceux des services publics, de l'énergie et de la grande consommation ont de leur côté perdu du terrain. Aux valeurs, Uber et Lyft ont reculé après des informations selon lesquelles Nomura aurait abaissé sa recommandation sur les plateformes VTC. Les marchés américains seront fermés lundi 1er janvier pour le nouvel an. (Avec la contribution de Ankika Biswas et Amruta Khandekar; version française Camille Raynaud)