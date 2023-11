Wall Street termine encore en hausse, entre optimisme sur les taux et résultats solides

Wall Street termine encore en hausse, entre optimisme sur les taux et résultats solides













Crédit photo © Reuters

par Sinéad Carew et Amruta Khandekar (Reuters) - La Bourse de New York a fini en nette hausse jeudi, au lendemain de la réunion de la Réserve fédérale (Fed) qui a alimenté l'espoir que la banque centrale américaine a bouclé son cycle de resserrement monétaire, tandis que des résultats et prévisions d'entreprises ont ajouté à l'optimisme des investisseurs. L'indice Dow Jones a gagné 1,70%, ou 564,50 points, à 33.839,08 points. Le S&P-500, plus large, a pris 79,92 points, soit 1,89%, à 4.317,78 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 232,72 points (1,78%) à 13.294,19 points. Le S&P-500, dont c'est la quatrième séance consécutive dans le vert, a enregistré son plus important pourcentage de hausse sur une journée depuis avril dernier. Le Nasdaq, dont c'est la cinquième séance de hausse d'affilée, a connu son plus important bond quotidien depuis juillet. Comme attendu, la Fed a annoncé mercredi à l'issue de sa réunion de deux jours de politique monétaire qu'elle maintenait inchangés ses taux d'intérêt. Si le président de la banque centrale américaine, Jerome Powell, a ouvert la porte à des hausses supplémentaires, il a aussi noté l'impact de la hausse des rendements obligataires sur l'économie. Perçus comme un signal que la Fed avait fini le cycle de resserrement monétaire entamé en mars 2022 pour enrayer l'inflation, ces commentaires ont provoqué ce jeudi une chute du rendement des bons du Trésor américain. Selon Justin Burgin, vice-président d'Ameriprise Financial, dans le Michigan, les commentaires de Jerome Powell en conférence de presse mercredi étaient "ce que tout le monde voulait entendre". Il a aussi mis en avant les résultats trimestriels meilleurs qu'attendu, déclarant que les analystes anticipaient toujours une croissance pour le trimestre actuel en dépit de prévisions inférieures aux attentes préalables. Apple publiait ses résultats trimestriels après-clôture. Wall Street anticipe une croissance des résultats du trimestre actuel de 7,2% sur un an, contre +11% début octobre, selon des données LSEG. S'agissant du troisième trimestre, 80,9% des entreprises du S&P-500 ayant communiqué leurs résultats ont battu les attentes des analystes, alors que la saison des résultats approche de sa dernière ligne droite. Après le repli mensuel des principaux indices de Wall Street en octobre, les circonstances étaient parfaites pour une séance de "soulagement" ce jeudi, a commenté Emily Leveille, gestionnaire de portfolio chez Thornburg Investment Management. Elle a déclaré que les investisseurs ont été rassurés par des indices de la Fed sur une pause prolongée dans sa campagne de resserrement monétaire. Les traders s'attendent en grande majorité à ce que la banque centrale américaine maintienne de nouveau ses taux inchangés en décembre. Tous les secteurs majeurs du S&P-500 ont fini la séance dans le vert, aux premiers rangs desquels l'énergie et l'immobilier, en hausse de plus de 3%. Côté valeurs, Starbucks a bondi de 9,5% après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Qualcomm a gagné 5,8% au lendemain de prévisions de ventes et de bénéfice supérieures aux attentes pour le trimestre en cours. PayPal a pris 6,6% dans le sillage d'une prévision de bénéfice annuel revue à la hausse. (version française Jean Terzian)