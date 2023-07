Wall Street termine en petite hausse à la veille du 4 juillet

Wall Street termine en petite hausse à la veille du 4 juillet













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en petite hausse ce lundi au terme d'une séance écourtée à la veille de la célébration aux Etats-Unis de la fête nationale. L'indice Dow Jones a gagné 0,03%, ou 10,87 points, à 34.418,47 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 5,21 points, soit 0,12% à 4.455,59 points Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 28,85 points (0,21%) à 13.816,77 points. Aux valeurs, Tesla , a bondi de 6,90% après avoir fait état de ventes record au deuxième trimestre. Sur le marché du pétrole, le WTI s'établissait à $70,25 (-0,54%) et le brent à $75,06 (-0,45%). Le dollar évoluait en hausse de 0,05% face à un panier de devises quelques minutes après la clôture de Wall Street, tandis que l'euro s'établissait à 1,0913 dollar (+0,03%). Sur le marché obligataire, le papier à dix ans a pris 4,3 points de base pour s'établir à 3,8624%. Son homologue à cinq ans, a avancé de 5,8 points de base à 4,1909%.