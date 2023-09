Wall Street termine en ordre dispersé, les inquiétudes sur les taux d'intérêt et l'inflation persistent

par Sinéad Carew et Shristi Achar A (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi, la baisse surprise des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ayant ravivé les inquiétudes sur les taux d'intérêt et l'inflation. L'indice Dow Jones a gagné 0,17%, ou 57,54 points, à 34 500,73 points. Le S&P-500, plus large, a perdu -14,34 points, soit 0,32%, à 4.451,14 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 123,64 points (-0,89%) à 13 748,83 points. Le département américain du Travail a publié jeudi un rapport montrant une baisse inattendue du nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage, ce qui a fait craindre aux investisseurs de voir la Réserve fédérale (Fed) maintenir des taux élevés plus longtemps que prévu. "Les inscriptions hebdomadaires (au chômage) ont été la grosse nouvelle de la matinée, les bonnes nouvelles étant interprétées comme de mauvaises nouvelles et il est difficile d'ignorer les nouvelles en provenance de Chine", a déclaré Sahak Manuelian, directeur du trading chez Wedbush Securities. L'action Apple a baissé jeudi après la publication d'informations selon lesquelles la Chine, l'un de ses plus grands marchés, a élargi les restrictions sur l'utilisation de l'iPhone par le personnel gouvernemental. Les inquiétudes des investisseurs se portent également sur les données relative à l'inflation au mois d'août aux Etats-Unis, qui doivent être publiées la semaine prochaine. Des onze secteurs majeurs du S&P-500, le compartiment des technologie a accusé la plus forte baisse, Apple ayant entraîné dans son sillage ses fournisseurs et les entreprises fortement exposées à la Chine. Le secteur défensif des services aux collectivités ("utilities") a lui progressé. Les entreprises chinoises cotées à Wall Street PDD Holdings, JD.com, Alibaba et Baidu étaient également à la baisse. McDonald's a progressé après que Wells Fargo a relevé sa recommandation à "surpondérer". (Reportage Sinéad Carew, Shristi Achar A et Amruta Khandekar, avec la contribution de Johann M Cherian; version française Camille Raynaud)