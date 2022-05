Wall Street termine en ordre dispersé, les craintes liées à l'inflation pèsent

par Stephen Culp

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi, les investisseurs craignant que l'inflation ne reste élevée plus longtemps que prévu, ce qui pourrait inciter la Réserve fédérale à relever les taux d'intérêt de manière encore plus agressive.

L'indice Dow Jones a cédé -0,33%, ou 103,81 points, à 31 730,3 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 5,1 points, soit -0,13%, à 3 930,08 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 6,73 points (0,06%) à 11 370,96 points.

Les indices ont connu de fortes fluctuations au cours des dernières séances, la tendance s'inversant souvent avant la clôture.

"Ces fluctuations de plus de 2% à la hausse ou à la baisse sont extrêmement rares et témoignent d'une grande fragilité des investisseurs pour qu'une telle volatilité s'installe en si peu de temps", a déclaré Ryan Detrick, responsable de la stratégie de marché de LPL Financial.

"Les inquiétudes persistantes concernant l'inflation, qui semble avoir atteint un pic mais reste obstinément élevée, continuent de préoccuper les investisseurs", a-t-il ajouté.

Selon le département américain du Travail, les prix à la production ont progressé de 11,0% sur un an en avril, contre un gain de 11,5% le mois précédent, et ceux à la consommation ont augmenté de 8,3% après +8,5% en mars.

Malgré cela, on s'attend à ce que la Fed relève les taux d'intérêt directeurs d'au moins 50 points de base à au moins trois reprises au cours des prochains mois. Le Sénat américain a confirmé jeudi la nomination de Jerome Powell pour un second mandat à la tête de la banque centrale américaine.

Aux valeurs, le propriétaire du groupe de mode Kate Spade, Tapestry, a bondi après avoir s'être dit confiant dans la reprise de la demande chinoise une fois que les restrictions imposées pour lutter contre les épidémies de coronavirus dans le pays seraient levées.

Walt Disney a terminé en baisse après un deuxième trimestre inférieur aux attentes.

(Avec la contribution de Devik Jain et Amruta Khandekar; version française Camille Raynaud)