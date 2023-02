Wall Street termine en ordre dispersé, le Nasdaq à la fête

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi, malgré l'euphorie du Nasdaq portée par les bons résultats de Meta Platforms et la confirmation par la Réserve fédérale d'un ralentissement de sa hausse des taux destinée à lutter contre l'inflation. L'indice Dow Jones a cédé 0,11%, ou 39,02 points, à 34.053,94 points. Le S&P-500, plus large, a pris 60,55 points, soit 1,47%, à 4.179,76 points. Le Nasdaq Composite a bondi de son côté de 384,5 points (3,25%) à 12.200,82 points. "Les réactions aux commentaires de la Fed hier ont incité les investisseurs à prendre des risques", a commenté Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments à New Vernon, dans le New Jersey. En attendant la publication des résultats des géants Apple, Amazon et Google après la clôture, le Nasdaq a été porté par Meta. Forte de résultats solides, la maison-mère de Facebook a bondi de 23,28% après avoir annoncé un nouveau programme de rachats d'actions de 40 milliards de dollars et réduit de 5 milliards de dollars sa prévision de coûts pour l'année 2023. A l'inverse, le laboratoire Merck (-3,29%) a pesé sur le Dow Jones après avoir prévenu d'une forte baisse des ventes de son traitement antiviral contre le COVID-19 cette année. Eli Lilly (-3,46%) a également été pénalisé par des ventes moins bonnes qu'attendu de son médicament contre le diabète. * Le rappel de la séance en Europe: [.EUFR] * A SUIVRE vendredi : (Reportage de Lewis Krauskopf, version française Tangi Salaün)