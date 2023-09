Wall Street termine en ordre dispersé après l'inflation

Wall Street termine en ordre dispersé après l'inflation













Crédit photo © Reuters

par Lewis Krauskopf, Shashwat Chauhan et Shristi Achar A (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé vendredi, alors que les investisseurs évaluaient les conséquences que pourrait avoir la publication des données relatives à l'inflation sur la politique de la Réserve fédérale américaine (Fed) en matière de taux. L'indice Dow Jones a cédé -0,47%, ou 158,84 points, à 33 507,5 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 11,65 points, soit -0,27%, à 4.288,05 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 18,05 points (0,14%) à 13 219,32 points. L'inflation de base "core PCE", très surveillée par la Fed, a décéléré plus que prévu, à 0,1% en août sur un mois, après une augmentation de 0,2% en juillet. Sur un an, sa progression a été ramenée à 3,9%, contre 4,3% en juillet. Le rapport a brossé "un tableau de l'inflation meilleur que prévu mais qui reste toujours élevé", a déclaré Eric Freedman, chef des investissements chez U.S. Bank Asset Management. "(Par ailleurs) nous sommes à la fin du trimestre, et elle s'accompagne de toutes sortes d'activités sur les marchés boursiers et obligataires", a-t-il ajouté. Du point de vue sectoriel, l'énergie et la finance ont nettement reculé. "L'énergie et la finance étaient régulièrement à la hausse alors on observe un effet de rééquilibrage aujourd'hui", a expliqué Eric Freedman. La publication de l'indice PCE des prix à la consommation intervient dans le sillage de la réunion de la Fed, qui a suggéré mercredi que les taux d'intérêt resteraient élevés plus longtemps qu'anticipé. "Les investisseurs prennent enfin la mesure des commentaires de la Fed, que (les taux) vont être plus élevés plus longtemps, et qu'il existe une alternative aux actions", a déclaré Paul Nolte, stratégiste chez Murphy & Sylvest Wealth Management. Les investisseurs surveillent également la situation à Washington, où les discussions budgétaires se poursuivent au Congrès pour éviter une fermeture partielle des administrations fédérales ("shutdown") à compter de dimanche. Aux valeurs, Nike a bondit après avoir fait état d'un bénéfice supérieur aux attentes du marché au titre du premier trimestre de son exercice fiscal. (Reportage Lewis Krauskopf à New York, Shashwat Chauhan et Shristi Achar A à Bangalore; version française Camille Raynaud)