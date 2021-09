Wall Street termine en ordre dispersé

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé mercredi au lendemain de l'une de ses pires séances de l'année, malgré la pause des rendements obligataires dont les effets positifs ont été en partie effacés par l'inquiétude sur l'inflation et le débat au Congrès sur le relèvement du plafond de la dette.

L'indice Dow Jones a gagné 0,26%, ou 90,73 points, à 34.390,72 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 6,83 points, soit 0,16%, à 4.359,46 points.

Le Nasdaq Composite a en revanche reculé de 34,24 points (-0,24%) à 14.512,44 points.

Le Dow Jones avait chuté de 2,83% mercredi, sa plus forte baisse sur une séance depuis mars, et le S&P 500 de 2,04%, sa pire performance depuis mai, face aux inquiétudes liées à l'inflation, aux craintes d'une fermeture des administrations fédérales en l'absence d'accord au Congrès sur le budget et surtout à la hausse soutenue des rendements des emprunts d'Etat.

La prudence a perduré jeudi alors que la Maison blanche peine à arracher un accord sur le plafond de la dette au Congrès, et ce malgré un coup de pouce du président de la Fed, Jerome Powell, qui a estimé que les difficultés des chaînes d'approvisionnement allaient maintenir l'inflation a un niveau élevé plus longtemps que prévu.

Boeing (+3,18%) a signé la meilleure performance du Dow Jones après les informations de Bloomberg News selon lesquelles le vol d'essai du 737 MAX le mois dernier en Chine a été réussi, ce qui pourrait permettre une levée prochaine de son immobilisation sur le marché chinois.

Le distributeur Dollar Tree a bondi de 16,5% après avoir relevé son autorisation de rachat de titres de 1,05 à 2,5 milliards de dollars.

A la baisse, le spécialiste des mémoires informatiques Micron Technology a perdu près de 2% après une prévision de chiffre d'affaires inférieure au consensus.

