Wall Street termine en net rebond

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en forte hausse jeudi, un rebond porté par les secteurs énergétiques et financiers malgré une inflation ressortie plus élevée que prévu en septembre aux Etats-Unis, ce qui renforce les anticipations d'une nouvelle forte hausse des taux de la Fed.

L'indice Dow Jones a bondi de 2,83%, ou 827,87 points, à 30.038,72 points.

Le S&P-500, plus large, a gagné 92,88 points, soit 2,60%, à 3.669,91 points.

Le Nasdaq Composite a progressé de son côté de 232,05 points (2,23%) à 10.649,15 points.

Indicateur très attendu par les investisseurs, l'indice des prix à la consommation (CPI) a accéléré à 0,4% le mois dernier aux Etats-Unis après avoir progressé de 0,1% en août, a annoncé le département du Travail. Sur un an, il est ressorti à +8,2%, après une hausse de 8,3% en août.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une augmentation de 0,2% d'un mois sur l'autre et une hausse de 8,1% en rythme annuel.

Ces mauvais chiffres, qui renforcent la perspective de voir la Réserve fédérale américaine remonter ses taux directeurs de 75 points de base le mois prochain, pour la quatrième fois d'affilée, ont d'abord fait plonger Wall Street.

Mais les indices se sont ensuite redressés, certains stratèges évoquant notamment un soutien technique autour de 3.500 points pour le S&P.

Les majors pétrolières ont profité de la remontée des cours du brut et les valeurs financières ont aussi été recherchées alors que les grandes banques américaines vont commencer à publier vendredi leurs résultats trimestriels.

Walgreens Boots Alliance a gagné plus de 5% après avoir publié des résultats meilleurs que prévu au quatrième trimestre.

(Reportage de Caroline Valetkevitch, version française Tangi Salaün)