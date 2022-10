Wall Street termine en hausse, un oeil vers la Fed

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en nette hausse mardi, portée par la publication de statistiques macroéconomiques qui ont renforcé les anticipations d'un possible ralentissement des hausses de taux de la Fed à partir de décembre, et la baisse des rendements obligataires.

L'indice Dow Jones a gagné 1,07%, ou 337,12 points, à 31.836,74 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 61,77 points, soit 1,63%, à 3.859,11 points.

Le Nasdaq Composite a bondi de son côté de 246,5 points (2,25%) à 11.199,12 points.

Si les marchés sont rythmés depuis quelques jours par les résultats d'entreprises, la remontée des taux des grandes banques centrales, et en particulier de la Réserve fédérale américaine, demeure au coeur des préoccupations des investisseurs.

Dans ce contexte, la baisse de 0,9% des prix des maisons individuelles en août aux Etats-Unis, en données ajustées des variations saisonnières, et la dégradation plus forte qu'attendu de la confiance du consommateur américain ont nourri l'espoir de voir la Fed lever le pied à partir du mois de décembre.

La baisse des rendements obligataires, qui s'est accentuée après ses statistiques, a en outre offert un soutien aux grandes valeurs de croissance qui vont publier leurs résultats cette semaine.

Parmi celles-ci, les géants des nouvelles technologies comme Apple (+1,93%), Microsoft (+1,37%) ou Alphabet (+1,91%) ont contribué à la forte hausse du Nasdaq.

Au sein du Dow Jones, Coca Cola (+2,39%) a été recherché après avoir relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuels.

Le constructeur automobile General Motors (+3,61%) a été salué par les investisseurs après avoir confirmé sa prévision de chiffre d'affaires annuelle.

A la baisse, le fournisseur des secteurs de la défense et de l'aérospatiale Raytheon Technologies a perdu 2% après avoir revu à la baisse sa prévision de chiffre d'affaires annuel.

