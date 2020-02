Wall Street termine en hausse, un nouveau record pour le Nasdaq

Crédit photo © Reuters

NEW YORK (Reuters) - Wall Street a terminé en hausse de 0,6% et le Nasdaq s'est autorisé à terminer la séance sur un plus haut historique, porté par des trimestriels encourageants et par des indicateurs économiques rassurants.

L'indice Dow Jones a gagné 174,31 points à 29 276,82.

Le S&P-500, plus large, a pris 24,38 points, soit 0,73%, à 3 352,09.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 107,88 points (1,13%) à 9 628,39 points.

Ces éléments ont contribué à limiter l'impact des craintes liées au coronavirus sur le moral d'investisseurs qui veulent croire à une amélioration de la situation.

La population chinoise a commencé à reprendre le chemin du travail après des congés prolongés à la demande des autorités.

"Certains redoutent que l'épidémie ait un effet assez net sur la croissance, tout particulièrement en Chine", a commenté Peter Kenny, de Kenny's Commentary LLC and Strategic Board Solutions LLC à New York.

"Mais en fin de compte, les résultats des entreprises et les statistiques économiques sont très bonnes et cette confiance se reflète dans les performances des marchés d'actions."

Sur le 324 sociétés cotées sur le S&P 500 qui ont déjà publié leurs résultats 71% ont fait mieux qu'attendu, une proportion nettement supérieure à la moyenne à long terme qui se situe à 65%, selon des données IBES de Refinitiv.

Aux valeurs, Tesla a fini en hausse de 3,10% après la réouverture de son site industriel de Shanghai.

Les craintes liées au coronavirus ne se sont toutefois pas totalement éclipsées, comme en témoigne la bonne tenue des valeurs refuges, qu'il s'agisse du dollar qui a touché un plus haut de quatre mois contre l'euro.

(version française Nicolas Delame)