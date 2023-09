Wall Street termine en hausse, Tesla euphorique

Wall Street termine en hausse, Tesla euphorique













NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse lundi, tirée notamment par l'envol de Tesla, alors que les investisseurs attendent la publication des chiffres de l'inflation américaine mercredi pour obtenir de nouveaux indices sur la trajectoire des taux. L'indice Dow Jones a gagné 0,25%, ou 87,13 points, à 34.663,72 points. Le S&P-500, plus large, a pris 29,97 points, soit 0,67%, à 4.487,46 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 156,37 points (1,14%) à 13.917,89 points. La publication de l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis attendue mercredi devraient fournir des éléments supplémentaires sur la capacité de la Réserve fédérale (Fed) à suspendre ses hausses de taux d'intérêt et sur la possibilité d'un atterrissage en douceur de l'économie dans la lutte contre l'inflation. Ces données seront suivies de près, car les investisseurs, qui estiment à 93% la probabilité que la Fed laisse ses taux inchangés la semaine prochaine, sont moins confiants quant à l'issue de la réunion de novembre. Aux valeurs, Tesla s'est envolée de 10,09% après que Morgan Stanley a estimé que la capitalisation boursière du constructeur pourrait augmenter de près de 600 milliards de dollars (559,4 milliards d'euros) grâce au potentiel de son super-ordinateur Dojo. Meta Platforms (+3,24%) a également été recherchée après la publication d'un article selon lequel la maison mère de Facebook développerait elle aussi un système d'intelligence artificielle beaucoup plus performant que l'actuel. Le fabricant de puces Qualcomm, qui a annoncé lundi avoir signé un nouvel accord avec Apple pour fournir des puces 5G au fabricant de l'iPhone, a progressé de 3,90%. (Rédigé par Noel Randewich, version française Tangi Salaün)