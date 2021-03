Wall Street termine en hausse sous l'impulsion des "techs"

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mardi, le Nasdaq affichant une hausse quotidienne record depuis novembre dernier pour effacer ses pertes de la séance précédente, sous l'impulsion du rebond des grandes valeurs technologiques favorisé par le recul des rendements obligataires.

L'indice Dow Jones a gagné 30,3 points (+0,1%) à 31.832,74 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 54,09 points, soit 1,42%, à 3.875,44 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 464,66 points (+3,69%) à 13.073,83 points.

Les informations faisant état de l'imminence de l'adoption du plan de relance économique de 1.900 milliards de dollars avaient accentué la tendance des dernières semaines d'une hausse des rendements obligataires, pesant lourdement sur le Nasdaq et ses grandes valeurs technologiques.

Le marché s'ajuste au nouveau niveau des taux d'intérêt, a déclaré Kristina Hooper, stratégiste en chef chez Invesco à New York. Les entreprises dont les produits et services sont demandés lorsque l'économie se porte bien vont surperformer cette année, a-t-elle dit, tandis que les "tech" vont boucler l'année en hausse mais pas en chefs de file.

"Aujourd'hui le bon du Trésor à dix ans est un peu à la baisse, et cela enlève de la pression aux valeurs, donc les techs fonctionnent bien", a dit Kristina Hooper. "Le marché doit simplement s'accommoder de ce niveau de taux", a-t-elle ajouté, alors que la valorisation des titres des grandes entreprises technologiques dépend en partie d'un environnement de taux bas.

Tesla a rebondi après avoir chuté de 37% entre son pic de janvier et lundi, connaissant mardi sa plus importante hausse quotidienne depuis près d'un an.

Amazon et Microsoft ont quant à eux affiché une progression inédite depuis plusieurs semaines.

En début de journée, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a revu à la hausse ses prévisions de croissance pour 2021 et 2022, citant l'avancée des déploiements des vaccins contre le coronavirus et l'adoption probable du vaste plan de relance aux Etats-Unis.

