Wall Street termine en hausse, record pour le Nasdaq

Crédit photo © Reuters

par Krystal Hu

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mardi, avec de nouveaux plus hauts pour le Nasdaq et le S&P-500, soutenu notamment par la progression des banques.

L'indice Dow Jones a gagné 0,03%, ou 9,02 points, à 34 292,29 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 1,19 points, soit 0,03%, à 4 291,8 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 27,83 points (0,19%) à 14 528,34 points.

Le Nasdaq a clôturé à un niveau record mardi, porté par Apple et d'autres valeurs technologiques après un rapport optimiste sur la confiance des consommateurs. Les acteurs du marché surveillent de près la publication vendredi des chiffres de l'emploi pour le mois de mai, qui pourrait influencer l'orientation de la politique de la Réserve fédérale américaine. La confiance des consommateurs américains a augmenté en juin pour atteindre son plus haut niveau depuis le début de la pandémie de COVID-19 il y a plus d'un an, renforçant les attentes d'une forte croissance économique au deuxième trimestre. "Si les emplois sont à la hausse ce mois-ci et que nous observons des progrès sur le taux de chômage, cela change tout le discours de la Fed", a déclaré Mike Zigmont, en charge du trading chez Harvest Volatility Management, à New York.

VALEURS

Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co, Bank of America et Goldman Sachs ont progressé après avoir annoncé lundi soir leur intention d'augmenter leurs distributions de liquidités aux actionnaires, via des dividendes ou des rachats d'actions. Moderna a bondi à un niveau record après que son vaccin contre le COVID-19 se soit montré prometteur contre le variant Delta.

* Le rappel de la séance en Europe: [.EUFR]

* A SUIVRE MERCREDI:

(version française Camille Raynaud)