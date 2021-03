Wall Street termine en hausse, portée par les espoirs de reprise

Crédit photo © Reuters

par Herbert Lash

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse de 1,39% vendredi, stimulée par les valeurs technologiques, de l'énergie et bancaires alors que les investisseurs parient sur une reprise qui devrait générer la croissance économique la plus rapide depuis 1984.

L'indice Dow Jones a gagné453,4 points à 33 072,88.

Le S&P-500, plus large, a pris 65,02 points, soit 1,66%, à 3 974,54.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 161,05 points (1,24%) à 13 138,73 points.

Le S&P 500 et le Dow ont terminé la semaine en hausse, les investisseurs continuant d'acheter des actions susceptibles de bénéficier d'une économie en croissance. Le Nasdaq a également terminé en hausse, soutenu par certaines valeurs technologiques

De nombreux poids lourds de la technologie ont baissé vendredi, au rang desquels Tesla, Apple, Amazon.com ou la société mère de Google, Alphabet, mais Microsoft et Facebook ont inversé la tendance, contribuant à faire remonter le S&P 500.

"Il s'agit moins d'un abandon de la technologie que d'un mouvement qui témoigne d'un appétit plus large pour les actions, qui incluent à la fois la croissance et la valeur", a déclaré John Stoltzfus, de Oppenheimer Asset Management à New York.

Les valeurs bancaires ont profité, outre de la hausse des rendements, de l'annonce par la Fed d'une probable reprise des dividendes et des rachats dans le secteur après les prochains tests de résistance.

Les valeurs énergétiques ont bénéficié de la hausse des prix du brut après qu'un porte-conteneurs géant bloquant le canal de Suez a fait craindre un resserrement de l'offre.

(version française Camille Raynaud)