Wall Street termine en hausse, nouveau record pour le S&P

par Caroline Valetkevitch (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse lundi dans le sillage du S&P 500 qui a battu un nouveau record pour la deuxième séance consécutive. L'indice Dow Jones a gagné 0,36%, ou 138,01 points, à 38.001,81 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 10,62 points, soit 0,22% à 4.850,43 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 49,32 points (0,32%) à 15.360,286. Cette semaine, Netflix, Tesla, Abbott Laboratories, Intel et Johnson & Johnson doivent publier leurs résultats cette semaine. Plusieurs poids lourds du secteur technologique comme Microsoft et Apple doivent publier leurs résultats la semaine prochaine. L'indice des semi-conducteurs a terminé en hausse de 0,3% et a atteint un nouveau sommet historique, tandis que Nvidia a également gagné 0,3% et battu un nouveau record. L'indice technologique S&P 500 a augmenté de 0,4%. Les investisseurs attendent également la publication des rapports cette semaine sur l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE), les chiffres du S&P Global PMI et le chiffre anticipé du PIB du quatrième trimestre pour obtenir des indices sur la prochaine décision politique de la banque centrale américaine. (Version française Zhifan Liu)