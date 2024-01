Wall Street termine en hausse, malgré Boeing

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse lundi, portée par la baisse des rendements du Trésor, même si Boeing a pénalisé le Dow Jones après les nouveaux déboires de son 737 MAX. L'indice Dow Jones a gagné 0,58%, ou 216,9 points, à 37.683,01 points. Le S&P-500, plus large, a pris 66,3 points, soit 1,41%, à 4.763,54 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 319,7 points (2,20%) à 14.843,77 points. Les plus grosses capitalisations ont profité de la baisse des rendements du Trésor avant la publication cette semaine des chiffres de l'inflation, à l'image de Google et Amazon qui ont gagné entre 2,3 et 2,6%. Le rendement des emprunts à 10 ans du Trésor a atteint un plus bas en séance à 3,966%. Apple (+2,4%) a aussi été la fête après que le fabricant d'iPhone a annoncé que son appareil de réalité mixte Vision Pro serait disponible à la vente à partir du 2 février aux États-Unis. Les fabricants de puces Nvidia et Advanced Micro Devices ont bondi de respectivement 6,4% et 5,5%. L'indice Philadelphia SE Semiconductor a augmenté de près de 3,3% après avoir chuté de 5,8% la semaine dernière, sa plus forte baisse hebdomadaire en pourcentage depuis octobre 2022. "Il s'agit clairement d'un marché axé sur les rendements. Les investisseurs tentent d'anticiper le calendrier et l'ampleur des futures baisses de taux", a déclaré Bill Merz, responsable de la recherche sur les marchés chez US Bank Wealth Management à Minneapolis. "La question qui se pose désormais est de savoir si les rendements baissent pour les bonnes ou les mauvaises raisons. Et pour le moment, les investisseurs considèrent que les rendements chutent pour les bonnes raisons, et que la Fed est en train de réussir un atterrissage en douceur de l'économie", a-t-il ajouté. Dans ce contexte plutôt optimiste, la progression du Dow Jones a été ralentie par Boeing, qui a plongé de 8% après l'incident survenu vendredi sur un avion 737 MAX 9 de la compagnie Alaska Air. Ce nouveau déboire pour le monocouloir du constructeur américain, après deux accidents meurtriers en 2019 qui avaient entraîné une longue immobilisation de l'ensemble de la flotte, ont poussé l'autorité américains de l'aviation à ordonner une inspection des 737 MAX 9. (Rédigé par Chuck Mikolajczak, version française Tangi Salaün)