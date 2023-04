Wall Street termine en hausse, les investisseurs attendent les chiffres de l'emploi

par Noel Randewich et Ankika Biswas (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, grâce notamment à la bonne performance d'Alphabet, alors que les investisseurs, qui s'inquiètent d'un ralentissement de l'économie américaine, attendent la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis. L'indice Dow Jones a gagné 0,01%, ou 2,57 points, à 33 485,29 points. Le S&P-500, plus large, a pris 14,64 points, soit 0,36%, à 4.105,02 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 91,1 points (0,76%) à 12 087,96 points. Alphabet et Microsoft ont contribué plus que les autres aux gains engrangés par le S&P500 lors de la séance. Le département du Travail a publié jeudi le nombre des inscriptions au chômage aux Etats-Unis, qui se sont établies à 228.000 lors de la semaine au 1er avril. Wall Street a perdu du terrain ces derniers jours en raison des signes d'un ralentissement économique, un changement par rapport à ces derniers mois, lorsque les investisseurs accueillaient favorablement des données économiques faibles , pensant que cela pouvait démontrer que les hausses de taux d'intérêt décidées par la Réserve fédérale américaine (Fed) étaient efficaces. "Le marché hésite entre le fait qu'un ralentissement du marché du travail représente une bonne nouvelle parce qu'il incite la Fed à faire une pause (dans son relèvement des taux) en mai, ou une mauvaise nouvelle parce qu'il signifie que la récession est en train d'arriver", a déclaré Ross Mayfield, analyste chez Baird. Les regards se portent désormais sur le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis attendu vendredi, qui sera publié alors que les marchés seront fermés en raison du Vendredi saint. Les investisseurs attendent également la publication des résultats des grandes banques américaines, dont JPMorgan Chase et Citigroup, qui lanceront la semaine prochaine la saison des résultats d'entreprise. Aux valeurs, Caterpillar a chuté pour la troisième journée consécutive, les investisseurs s'inquiétant d'un éventuel ralentissement économique. Levi Strauss & Co a chuté après que le fabricant de vêtements a affiché une baisse de son bénéfice trimestriel. AMC Entertainment a de son côté progressé après qu'un tribunal américain a rejeté la demande de l'exploitant de salles de cinéma de lever une ordonnance de statu quo nécessaire à son plan de conversion d'actions privilégiées en actions ordinaires. (Avec la contribution de Amruta Khandeka; version française Camille Raynaud)