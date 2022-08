Wall Street termine en hausse, les données sur l'inflation rassurent

par Herbert Lash et Bansari Mayur Kamdar

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, les données sur l'inflation américaine, moins élevées que prévu, ravivant les espoirs que la Réserve fédérale procède à un ralentissement du resserrement de sa politique monétaire.

L'indice Dow Jones a gagné 1,63%.

Le S&P-500, plus large, a pris 2,12%.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 2,89%.

L'indice des prix à la consommation (CPI) est resté stable le mois dernier en raison d'une forte baisse du coût de l'essence, selon les données publiées mercredi par le département du Travail.

Les contrats à terme sur le taux des fonds fédéraux reflètent désormais la probabilité que la banque centrale américaine relèvera l'objectif de taux des "fed funds" de 50 points de base en septembre (entre 2,75% et 3%), et non plus de 75 points de base comme estimé avant la publication des chiffres de l'inflation.

Shawn Snyder, chef de la stratégie d'investissement de Citi Personal Wealth Management, estime cependant qu'une baisse de l'inflation sur un mois ne suffira toutefois pas à envoyer un signal fort à la Fed.

"(Une inflation) à 8,5% est toujours très importante, mais la possibilité qu'elle ait atteint son pic en juin alimente l'optimisme", explique Randy Frederick, directeur du trading et des produits dérivés chez Charles Schwab.

Aux valeurs, Tesla a progressé après qu'Elon Musk a vendu pour 6,9 milliards de dollars (6,75 milliards d'euros) d'actions, expliquant que le produit de cette cession pourrait financer en partie un accord avec Twitter à l'issue des procédures judiciaires en cours.

Meta a bondi après avoir annoncé mardi avoir levé 10 milliards de dollars à l'issue de la première émission obligataire de son histoire, une opération qui lui permettra entre autres de financer des rachats d'actions et de nouveaux investissements.

(Avec la contribution de Aniruddha Ghosh, Sruthi Shankar, Medha Singh et Karina D'Souza; version française Camille Raynaud)