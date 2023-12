Wall Street termine en hausse, les données sur l'emploi suggèrent un atterrissage en douceur

par Noel Randewich et Amruta Khandekar (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, alors que les investisseurs se sont montrés optimistes quant à un atterrissage en douceur de l'économie américaine après la publication du rapport mensuel du département du Travail. L'indice Dow Jones a gagné 0,36%, ou 130,49 points, à 36 247,87 points. Le S&P-500, plus large, a pris 18,78 points, soit 0,41%, à 4.604,37 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 63,98 points (0,45%) à 14 403,97 points. Le rapport mensuel du département du Travail publié vendredi a montré que l'économie américaine a créé plus d'emplois que prévu en novembre. Ce rapport recense 199.000 emplois non-agricoles créés le mois dernier aux Etats-Unis alors que les économistes interrogés par Reuters en prévoyaient en moyenne 180.000. Le taux de chômage est descendu à 3,7% après 3,9% en octobre, tandis que la progression du salaire horaire moyen a ralenti à 4,0% sur un an après 4,1% le mois précédent. Les traders anticipent désormais que la Réserve fédérale américaine (Fed) commencera à baisser ses taux au mois de mai, selon le baromètre Fedwatch de CME. "La baisse du taux de chômage en particulier apaisera les craintes d'une récession, et avec la hausse des salaires et des résultats, la thèse d'un atterrissage en douceur reste d'actualité", a déclaré Stuart Cole, chef macroéconomiste chez Equiti Capital. "Le rapport devrait amener certains de ceux qui prévoient une baisse anticipée de la Fed l'année prochaine à réévaluer leurs positions", a-t-il ajouté. Aux valeurs, Nvidia et Meta Platforms, la maison-mère de Facebook, ont porté le Nasdaq. Honeywell a chuté après une information selon laquelle le groupe va racheter l'activité de sécurité de Carrier pour cinq milliards de dollars. Paramount Global a bondit après des informations selon lesquelles le conglomérat de médias a reçu des marques d'intérêt en vue de son rachat. (Reportage Amruta Khandekar, Shristi Achar A et Noel Randewich; version française Camille Raynaud)