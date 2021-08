Wall Street termine en hausse, les craintes liées à la Fed s'apaisent

Crédit photo © Reuters

par Stephen Culp

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, grâce à l'apaisement des inquiétudes concernant la propagation du variant Delta du coronavirus et à la perspective de plus en plus nette d'un resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

L'indice Dow Jones a gagné 0,65%, ou 225,96 points, à 35 120,08 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 35,87 points, soit 0,81%, à 4 441,67 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 172,88 points (1,19%) à 14 714,66 points.

Bien que les trois principaux indices américains aient terminé dans le vert, ils ont tous enregistré des pertes hebdomadaires après qu'un "sell-off" en milieu de semaine a éloigné le S&P 500 et le Dow Jones d'une série de records de clôture.

Les valeurs technologiques, qui ont mieux résisté que les autres à la récession liée à la pandémie, ont encore une fois été les plus dynamiques.

Les valeurs de croissance ont également été stimulées par les rendements du Trésor américain, qui ont terminé la semaine en baisse en raison des craintes que la crise sanitaire ne soit un obstacle plus long que prévu à la relance économique.

Les données économiques mitigées en provenance des Etats-Unis et de la Chine suggèrent que la reprise a dépassé son pic et perdu de son élan.

Les investisseurs se tournent désormais vers le séminaire de banquiers centraux de Jackson Hole, lors duquel le président de la Fed, Jerome Powell, devrait s'exprimer sur la solidité de la reprise et l'évolution à venir du soutien apporté aux marchés.

"Nous avons connu des moments dans l'histoire où le séminaire de Jackson Hole attirait les regards, mais cette année encore plus", a déclaré Matthew Keator, directeur de Keator Group, une société de gestion de patrimoine basée à Lenox dans le Massachusetts. "La Fed pourrait profiter de cette occasion pour communiquer sur ses plans pour l'avenir."

Aux valeurs, Deere & Co a perdu du terrain malgré la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes et la révision à la hausse ses prévisions annuelles.

Bristol-Myers Squibb a progressé après que la Food and Drug Administration américaine a approuvé son médicament anticancéreux Opdivo.

(version française Camille Raynaud)