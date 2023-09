Wall Street termine en hausse, les craintes d'une récession s'apaisent

Wall Street termine en hausse, les craintes d'une récession s'apaisent













Crédit photo © Reuters

par Noel Randewich et Ankika Biswas (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, la publication de données économiques plus solides que prévu ayant apaisé les craintes d'une récession, sans alimenter celles d'une hausse des taux par la Réserve fédérale américaine (Fed) lors de sa réunion de la semaine prochaine. L'indice Dow Jones a gagné 0,96%, ou 331,58 points, à 34 907,11 points. Le S&P-500, plus large, a pris 37,66 points, soit 0,84%, à 4.505,10 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 112,47 points (0,81%) à 13 926,05 points. Les données publiées par le département du Commerce ont montré que les ventes au détail aux Etats-Unis avaient augmenté plus que prévu en août, progressant de 0,6%. Le département du Travail a de son côté annoncé que les inscriptions hebdomadaires au chômage avaient augmenté à 220.000 lors de la semaine au 9 septembre. Il a par ailleurs indiqué que les prix à la production avaient augmenté de 0,7% sur un mois et de 1,6% sur un an, au-dessus des attentes des économistes. "Les données économiques publiées aujourd'hui confirment que l'on se dirige vers un atterrissage en douceur, sans pour autant que la Fed pense devoir procéder à quelques hausses de taux supplémentaires", a déclaré Ross Mayfield, analyste chez Baird. "Dans l'ensemble, c'est plutôt optimiste." Les traders considèrent qu'il y a 97% de chances que la Réserve fédérale maintienne ses taux lors de sa réunion du 20 septembre, la probabilité d'une pause lors de celle de novembre est désormais de 67%, selon le baromètre Fedwatch de CME Group. La séance a été marquée par les débuts en Bourse d'Arm, la plus importante IPO aux Etats-Unis depuis 2021. Le concepteur britannique de puces détenu par le conglomérat japonais SoftBank Group Corp a vu ses actions s'échanger au prix de 56,1 dollars, au-dessus des 51 dollars par action fixé par l'entreprise. HP a reculé après la cession par Berkshire Hathaway, le groupe de Warren Buffett, de 5,5 millions de titres du fabricant de PC. Visa était également en baisse après avoir annoncé vouloir soumettre à ses actionnaires une proposition visant à convertir des actions de classe B en classe C ou A. Moderna a de son côté progressé après que le comité consultatif de l'autorité de réglementation européenne a recommandé d'autoriser la nouvelle version du vaccin COVID-19 du laboratoire. (Avec la contribution de Shristi Achar A and Medha Singh; version française Camille Raynaud)