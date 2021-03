Wall Street termine en hausse, dopé par les technologiques et Tesla

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse de 0,32% lundi, avec une progression assez marquée du Nasdaq, la baisse des rendements des emprunts d'Etat américains ayant soutenu les valeurs technologiques.

L'indice Dow Jones a gagné 103,23 points à 32 731,2.

Le S&P-500, plus large, a pris 29,46 points, soit 0,75%, à 3 942,56.

Le Nasdaq Composite a bondi de son côté de 174,1 points (1,32%) à 13 389,34 points.

La baisse des rendements des emprunts d'Etat a permis aux valeurs du secteur technologique de rebondir. Depuis la mi-février, la hausse des rendements avait largement contribué à peser sur les valeurs technologiques, plombant le Nasdaq. Ce rebond des valeurs technologiques profite aussi aux valeurs de croissance.

"Il semble que les valeurs technologiques et les valeurs de croissance sont de retour, mais je pense que ce sera beaucoup plus modéré que ce que les gens pensent", estime Tom Hayes, président du fonds aletrnatif Great Hill Capital LLC.

VALEURS

Au cours de la séance, le titre Tesla s'est particulièrement distingué avec un bond de plus de 3%, signant l'une des plus fortes hausses du S&P 500 et du Nasdaq après qu'un investisseur influent a relevé son objectif de cours sur la valeur.

(Matthieu Protard)