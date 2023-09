Wall Street termine en hausse avant l'inflation

par Lewis Krauskopf, Ankika Biswas et Shashwat Chauhan (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, les investisseurs évaluant les dernières données économiques alors que la hausse des rendements des bons du Trésor marquait une pause avant la publication vendredi d'un indicateur clé d'inflation aux Etats-Unis. L'indice Dow Jones a gagné 0,35%, ou 116,07 points, à 33 666,34 points. Le S&P-500, plus large, a pris 25,19 points, soit 0,59%, à 4.299,70 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 108,43 points (0,83%) à 13 201,28 points. Les investisseurs surveillent également la situation à Washington, où les discussions budgétaires se poursuivent au Congrès pour éviter une fermeture partielle des administrations fédérales ("shutdown") à compter de dimanche. L'évolution récente des rendements des bons du Trésor, qui ont atteint leur plus haut niveau depuis 16 ans, a pesé sur le marché boursier, dans le sillage de la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui a suggéré mercredi que les taux d'intérêt resteraient élevés plus longtemps qu'anticipé. Le rendement du dix américain, qui s'est stabilisé autour de 4,6 %, a apporté un "soulagement", a déclaré Matt Stucky, gestionnaire de portefeuille chez Northwestern Mutual Wealth Management. "Les marchés en général ont été très, très agités ces derniers jours", a-t-il déclaré. "Il faut s'attendre à un petit rallye à contre-courant après trois ou quatre journées très négatives." Parmi les principaux secteurs du S&P-500, les services de communication et le secteur des matières premières ont progressé. Le secteur des services publics, sensible aux taux d'intérêt, a quant à lui reculé. Les inscriptions au chômage ont augmenté aux Etats-Unis lors de la semaine au 23 septembre, a annoncé jeudi le département du Travail. Les investisseurs attendent désormais l'indice mensuel PCE des prix aux Etats-Unis, mesure privilégiée de l'inflation par la Réserve fédérale (Fed), qui doit être publié vendredi. Aux valeurs Micron Technology a baissé, le fabricant de semi-conducteurs prévoyant une perte nette plus marquée que prévu au premier trimestre de son exercice fiscal. Accenture reculait également alors que l'entreprise prévoit un chiffre d'affaires annuel et un bénéfice au premier trimestre en-dessous des attentes de Wall Street. (Reportage Lewis Krauskopf, Ankika Biswas et Shashwat Chauhan; version française Camille Raynaud)