Wall Street termine en hausse après une semaine agitée

Crédit photo © Reuters

par Stephen Culp

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, conclusion optimiste d'une semaine agitée, alors que les signes d'un rebond de l'économie et l'insistance de la banque centrale américaine ont contribué à calmer les investisseurs.

L'indice Dow Jones a gagné 1,06%, ou 360,68 points, à 34 382,13 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 61,35 points, soit 1,49%, à 4 173,85 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 304,99 points (2,32%) à 13 429,98 points.

Les trois principaux indices américains se sont appuyés sur les gains de jeudi, qui ont permis au S&P 500 d'enregistrer sa plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis plus d'un mois.

"Aujourd'hui, tout est à la hausse car tout le monde achète", a déclaré Chuck Carlson de Wealthspire Advisors, à New York.

Pourtant, les indices ont subi leurs plus fortes baisses hebdomadaires depuis fin février. Ces grandes fluctuations ont été alimentées par les données économiques, qui ont attisé les craintes que les pics de prix à court terme ne se traduisent par une inflation à long terme, malgré les assurances contraires de la Réserve fédérale américaine.

"L'inflation reste la plus grande préoccupation", a ajouté Chuck Carlson. "Et lorsque les taux d'intérêt n'ont pas atteint de nouveaux sommets, les "bull" prennent le dessus et les investisseurs sont prêts à intervenir et à acheter certaines des actions qui avaient souffert cette semaine."

Les données économiques ont montré que les ventes au détail ont stagné en avril et que la production industrielle américaine a progressé de 0,7% en avril.

Aux valeurs, les actions de Walt Disney ont chuté de -2,6018% après que les ajouts d'abonnés à son service de streaming ont été inférieurs aux attentes. Airbnb (+4,0147%) a fait état d'un bond de 52% des réservations, les vaccinations suscitant une hausse de la demande de location de vacances, ce qui a fait grimper son action.

(version française Camille Raynaud)