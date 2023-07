Wall Street termine en hausse après les prix à la production

par Caroline Valetkevitch NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, les chiffres mensuels des prix à la production confortant le ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis. L'indice Dow Jones a gagné 0,14%, ou 47,71 points, à 34 395,14 points. Le S&P-500, plus large, a pris 37,88 points, soit 0,85%, à 4.510,04 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 219,61 points (1,58%) à 14 138,57 points. Les données publiées par le département américain du Travail ont montré que les pressions inflationnistes s'atténuaient, les prix à la production ayant augmenté moins que prévu. Les chiffres des prix à la consommation publiés la veille ont montré la plus faible progression annuelle depuis mars 2021. Ces rapports ont alimenté l'espoir de voir la Réserve fédérale américaine (Fed) cesser le relèvement de ses taux, alors qu'une augmentation de 25 points de base est attendue plus tard ce mois-ci. "L'indice des prix à la production confirme que l'inflation continue d'évoluer dans la bonne direction et ce bien que les données concernant le marché du travail et la consommation soient meilleures. C'est bon signe", a déclaré Mona Mahajan, stratégiste chez Edward Jones. Aux valeurs, Delta Air Lines a progressé après avoir revu à la hausse son objectif de profit pour l'ensemble de l'année. PepsiCo a également terminé en territoire positif après avoir relevé ses prévisions de revenus et de bénéfice annuels, en misant sur la demande et l'augmentation de ses prix. La maison-mère de Google, Alphabet, a fini dans le vert après avoir annoncé le déploiement de son chatbot d'intelligence artificielle générative, Bard, en Europe et au Brésil. (Avec la contribution de Johann M Cherian, Bansari Mayur Kamdar in Bengaluru, Sinead Carew et Shashwat Chauhan; version française Camille Raynaud)