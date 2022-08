Wall Street termine en baisse, les marchés agités après les 'minutes' de la Fed

par Caroline Valetkevitch

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mercredi, les marchés étant devenus volatils après la publication du compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'indice Dow Jones a cédé -0,5%, ou 171,69 points, à 33 980,32 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 31,16 points, soit -0,72%, à 4 274,04 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 164,43 points (-1,25%) à 12 938,12 points.

Les trois principaux indices de Wall Street, qui avaient progressé tout de suite après la publication des "minutes" de la réunion de politique monétaire de la Fed des 26 et 27 juillet, ont terminé la séance en territoire négatif.

Les "minutes" ont montré que les responsables de la banque centrale américaine n'ont pas observé une diminution des pressions inflationnistes aux Etats-Unis, et ont estimé qu'une baisse de l'inflation pourrait prendre plus de temps que prévu.

La banque centrale américaine a relevé son taux directeur de 225 points de base au total depuis le début de l'année et les investisseurs s'attendent à ce qu'elle relève ses taux de 75 points de base lors de sa réunion en septembre.

"(Les responsables de la Fed) ont conservé leurs attitude 'hawkish', mais ils ont aussi ouvert la voie à une possible hausse de taux d'un demi-point en septembre, et non pas de 75 points de base", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities à New York.

Le marché était déjà orienté à la baisse avant la publication des "minutes", les valeurs de croissance étant affecté par la remontée des rendements obligataires, alors que les faibles résultats de Target ont pesé sur le secteur de la distribution.

Lowe's, le numéro deux américain des magasins de bricolage, a toutefois progressé après avoir fait état d'un bénéfice trimestriel dépassant les attentes.

* Le rappel de la séance en Europe: [.EUFR]

(Avec la contribution de Bansari Mayur Kamdar, Devik Jain et Sruthi Shankar; version française Camille Raynaud)