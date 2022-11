Wall Street termine en baisse, la Chine inquiète

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse lundi, inquiète de la résurgence de l'épidémie de COVID-19 en Chine et de ses retombées potentielles sur la demande et la production.

L'indice Dow Jones a cédé 0,13%, ou 45,41 points, à 33.700,28 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 15,4 points, soit 0,39%, à 3.949,94 points.

Le Nasdaq Composite a reculé plus nettement de 121,55 points (-1,09%) à 11.024,51 points.

Face à une nouvelle vague de contaminations au COVID-19, des écoles ont fermé lundi à Pékin, tandis que la ville de Guangzhou a confiné son district le plus peuplé, mettant à mal le récent assouplissement par les autorités de la politique de "zéro-COVID".

"Il y a une réelle inquiétude que le ralentissement de l'économie chinoise se répercute sur l'activité économique américaine", explique Hugh Johnson, économiste chez Hugh Johnson Economics.

Les opérateurs de casino exposés à la Chine comme Wynn Resorts, Las Vegas Sands, MGM Resorts International et Melco Resorts & Entertainment ont perdu de 2,1% à 8,2%.

Les groupes chinois cotés à New York tels que Pinduoduo, Alibaba, JD.com et Bilibili ont abandonné de 3,6% à 8,1%.

Dans les rares satisfactions à Wall Street, Walt Disney a bondi de 6,28% à la faveur de l'annonce du retour avec effet immédiat de son ancien directeur général, Bob Iger, et de la démission de Bob Chapek, qui lui avait succédé à la tête du groupe en février 2020.

En revanche, Tesla a cédé 6,83% après avoir annoncé samedi le rappel de 321.000 véhicules aux Etats-Unis pour un problème de feu arrière.

En l'absence d'indicateurs économiques cette semaine, les marchés ont le regard tourné vers le compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine qui sera publié mercredi alors que la semaine sera écourtée pour cause de Thanksgiving jeudi.

(Reportage de Carolina Mandl, version française Tangi Salaün)