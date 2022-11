Wall Street termine en baisse, la Chine et Apple pèsent

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse lundi, les investisseurs s'inquiétant pour la situation en Chine, où des manifestations violentes contre les restrictions sanitaires liées à l'épidémie de COVID-19 pourraient peser sur l'économie du pays et affecter les chaînes d'approvisionnement des entreprises.

L'indice Dow Jones a cédé 1,45%, ou 497,57 points, à 33.849,46 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 62,17 points, soit 1,54%, à 3.963,95 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 176,86 points (-1,58%) à 11.049,50 points.

En Chine, où des heurts ont éclaté dimanche entre la police et des manifestants mécontents des restrictions sanitaires imposées depuis trois ans par les autorités, le mouvement de contestation s'est étendu à de nombreuses villes, dont la capitale Pékin.

Outre ce mouvement de colère, sans précédent depuis le soulèvement de 1989 sur la place Tiananmen, les confinements imposés par les autorités chinoises pour contrôler la reprise de l'épidémie de COVID-19 provoquent de nouvelles tensions sur les chaînes d'approvisionnement qui risquent de peser sur l'activité des entreprises étrangères.

"Nous pensons que le COVID et la politique chinoise en la matière sont une des variables clés qui influenceront les marchés d'actions et les investisseurs en 2023", souligne Tom Hainlin, stratège en investissements chez U.S. Bank Wealth Management à Minneapolis.

Le titre Apple a ainsi perdu 2,62% lundi à Wall Street après des informations de l'agence Bloomberg selon lesquelles les perturbations dans l'usine de son sous-traitant Foxconn à Zhengzhou pourraient amputer la production d'iPhone Pro de près de six millions d'unités.

(Rédigé par Sinéad Carew et Karen Brettell, version française Tangi Salaün)