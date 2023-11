Wall Street termine en baisse après les déclarations de Powell

par Chuck Mikolajczak (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, après les commentaires du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, et alors que les rendements des bons au Trésor ont augmenté. L'indice Dow Jones a cédé -0,65%, ou 220,33 points, à 33 891,94 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 35,43 points, soit -0,81%, à 4.347,35 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 128,97 points (-0,94%) à 13 521,45 points. Jerome Powell a déclaré jeudi que les responsables de la Fed n'était "pas convaincus" que les taux d'intérêt soient assez élevés pour lutter contre l'inflation et que l'amélioration de l'offre en matière de biens, de services et de main-d'oeuvre pourrait ne plus être d'un grand secours. Le marché était légèrement à la baisse avant les commentaires de du président de la banque centrale américaine, les rendements ayant augmenté après une vente aux enchères de bons du Trésor à 30 ans. Le rendement du Treasury à 10 ans a atteint 4,654% sur la journée. Jerome Powell "adopte à nouveau un point de vue hawkish", a déclaré Peter Cardillo, chef économiste chez Spartan Capital Securities. "Il (indique) au marché que la bataille contre l'inflation n'a pas été gagnée et que, si les conditions économiques le justifient, ils n'hésiteront pas à relever de nouveau les taux." "Si on additionne toutes les remarques, (Jerome Powell) dit au marché de ne pas se reposer sur ses lauriers, ce qui met une certaine pression sur les actions." Une majorité de traders estime que la Fed va garder ses taux inchangés jusqu'à la fin de l'année, même après les déclarations de Jerome Powell, mais prévoit que les baisses de taux commenceront plus tard en 2024, selon le baromètre Fedtwatch de CME Group. Le département américain du Travail a par ailleurs indiqué jeudi que les inscriptions au chômage ont diminué aux Etats-Unis la semaine dernière, à 217.000 contre 220.000 (révisé) la semaine précédente. Aux valeurs, Walt Disney a bondi après avoir fait état mercredi de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Arm Holdings a reculé après que le concepteur de puces a dit anticiper des ventes inférieures aux attentes pour le trimestre en cours. Les onze indices sectoriels du S&P 500 ont terminé en baisse, notamment ceux de la santé et de la consommation discrétionnaire. (Reportage Chuck Mikolajczak, avec la contribution de Stephen Culp; version française Camille Raynaud)