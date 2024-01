Wall Street termine dans le vert, profite de l'optimisme sur l'IA

Crédit photo © Reuters

par Noel Randewich et Johann M Cherian (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, alors que le secteur de la technologie a profité de l'optimisme sur l'intelligence artificielle. L'indice Dow Jones a gagné 1,05%, ou 395,19 points, à 37.863,8 points. Le S&P-500, plus large, a pris 58,87 points, 1,23%, à 4.839,81 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 255,32 points (1,70%) à 15.310,97 points. Le S&P 500 a atteint un record à la clôture, le premier en deux ans, grâce à rallye sur les semiconducteurs et sur les autres entreprises du secteur de la technologie. "Il s'agit d'une journée très encourageante, 4.800 a certainement été un niveau qu'il a été difficile de dépasser. Si nous continuons dans cette direction, ce sera un signe très positif", a déclaré Lisa Erickson, responsable des marchés publics chez U.S. Bank Wealth Management à Minneapolis. Les valeurs liées aux semiconducteurs comme Qualcomm, Marvell Technology, Nvidia et Microchip Technology ont profitées de l'annonce du fabricant de serveurs Super Micro Computer, qui a relevé ses perspectives pour le second trimestre. Microsoft et Apple ont également progressé. Les semiconducteurs ont progressé depuis que TSMC a déclaré mercredi qu'il anticipait une solide demande pour les puces dans l'intelligence artificielle (IA). Les investisseurs se sont également réjouis des premiers résultats de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan, qui montrent que le moral des ménages américains s'est amélioré plus que prévu depuis le début du mois de janvier. Aux valeurs, Travelers s'est envolé après avoir indiqué que son bénéfice avait plus que doublé au quatrième trimestre. Spirit Airlines a rebondi après avoir déclaré qu'il évaluait les options pour refinancer certaines échéances de sa dette. iRobot a de son côté reculé après des informations selon lesquelles la Commission européenne envisagerait de bloquer l'acquisition par Amazon du fabricant d'aspirateurs autonomes pour un montant de 1,4 milliard de dollars. (Reportage Johann M Cherian et Ankika Biswas à Bangalore, avec la contribution de Siddarth S; version française Camille Raynaud)