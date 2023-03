Wall Street termine dans le vert, portée par les chiffres de l'inflation

Crédit photo © Reuters

par Caroline Valetkevitch NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, les signes d'un ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis en février ravivant les espoirs d'un assouplissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) en matière de taux d'intérêt. L'indice Dow Jones a gagné 1,26%, ou 415,12 points, à 33 274,15 points. Le S&P-500, plus large, a pris 58,48 points, soit 1,44%, à 4.109,31 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 208,44 points (1,74%) à 12 221,91 points. Le Nasdaq a bouclé son meilleur trimestre depuis juin 2020 et le S&P 500 a enregistré un deuxième trimestre consécutif de gains. Ces bonnes performances interviennent malgré les déboires du secteur bancaire, après la faillite ce mois-ci de deux banques régionales, qui fait craindre une crise financière plus large. Les données publiées vendredi par le département du Commerce ont montré que l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), l'indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale (Fed), affiche de signes de ralentissement, tout en restant élevé. "Le marché semble ravi de ce léger ralentissement de l'inflation. Cela souligne que la politique de la Fed fonctionne, bien que lentement", a déclaré Quincy Krosby, stratégiste chez LPL Financial. L'indice sectoriel des technologies du S&P500 a enregistrée une hausse de plus de 20% au cours du trimestre. L'indice des semi-conducteurs comptait lui aussi parmi les meilleures performances du trimestre. Apple a progressé après avoir gagné son appel contre la décision du régulateur britannique de lancer une enquête sur son navigateur mobile et ses services de jeux en ligne. (Avec lacontribution de Amruta Khandekar, Ankika Biswaset Johann M Cherian; version française Camille Raynaud)