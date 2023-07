Wall Street termine dans le vert, optimisme sur l'économie US

par Carolina Mandl et Bansari Mayur Kamdar (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, les investisseurs ayant renoué avec l'optimisme après une série de résultat, de données économiques et les annonces des responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed). L'indice Dow Jones a gagné 0,5%, ou 176,57 points, à 35 459,29 points. Le S&P-500, plus large, a pris 44,82 points, soit 0,99%, à 4.582,23 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 266,55 points (1,90%) à 14 316,66 points. "Lorsque vous adoptez une vue d'ensemble, l'idée de voir l'économie continuer de cette façon pendant quelque temps, avec une inflation clairement en baisse vous vient à l'esprit", a déclaré Scott Ladner, directeur des investissements chez Horizon Investments. L'inflation a fortement ralenti aux Etats-Unis le mois dernier, a annoncé vendredi le département du commerce, ce qui pourrait inciter la Réserve fédérale américaine de mettre fin à son cycle de hausse des taux d'intérêt. "La possibilité que l'inflation soit sous contrôle et que l'économie évite une récession rend les investisseurs optimistes", a expliqué Win Murray, directeur de la recherche chez Diamond Hill. La plupart des onze indices sectoriels du S&P ont terminé en territoire positif, le secteur de la communication en tête. Aux valeurs, les résultats d'Intel ont propulsé le marché des semi-conducteurs, Nvidia et Marvell Technology terminant également dans le vert. Procter & Gamble a progressé après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Exxon Mobil a reculé après avoir fait état d'une baisse de 56% de son bénéfice trimestriel. (Avec la contribution de Johann M Cherian; version française Camille Raynaud)