Wall Street termine dans le vert malgré les inquiétudes liées à l'inflation

Crédit photo © Reuters

par Chuck Mikolajczak

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, les investisseurs faisant fi des inquiétudes liées à l'inflation, le Dow Jones et le S&P 500 enregistrant leur premier gain hebdomadaire au cours des trois dernières semaines.

L'indice Dow Jones a gagné 0,19%, ou 64,81 points, à 34 529,45 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 3,23 points, soit 0,08%, à 4 204,11 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 12,46 points (0,09%) à 13 748,74 points.

Les prix à la consommation, mesurés par l'indice "core PCE", le plus surveillé par la Réserve fédérale, affiche une hausse de 3,1% sur un an en avril, plus qu'attendu et nettement au-dessus de l'objectif de 2% de la banque centrale.

Les investisseurs ont suivi de près les données économiques et les commentaires des responsables de la Fed, à la recherche de signes d'inflation galopante et de la possibilité que la banque centrale commence à réduire ses mesures de relance massives.

"Les données vont rester volatiles, les données sur l'inflation que nous avons vues ce matin avec le "core PCE" étaient élevées, mais pas tellement en supérieures au consensus", a déclaré Keith Buchanan, gérant de portefeuille chez Globalt.

Le marché boursier américain sera fermé lundi pour le jour férié du Memorial Day.

Aux valeurs, Boeing Co a chuté après que l'Administration fédérale de l'aviation a confirmé que le constructeur d'avions a interrompu les livraisons de ses 787 Dreamliners, ajoutant de nouveaux retards pour les clients après une récente suspension de cinq mois des livraisons en raison de problèmes de production.

(version française Camille Raynaud)