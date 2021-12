Wall Street termine dans le vert, les craintes sur le coronavirus s'apaisent

par Devik Jain, Shreyashi Sanyal et Sinéad Carew

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse lundi, les secteurs sensibles et les valeurs liées au voyage progressant, les investisseurs étant encouragés par les commentaires optimistes du spécialiste des maladies infectieuses et principal responsable du suivi de l'épidémie aux Etats-Unis sur le dernier variant du coronavirus.

L'indice Dow Jones a gagné 1,87%, ou 646,95 points, à 35 227,03 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 53,24 points, soit 1,17%, à 4 591,67 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 139,68 points (0,93%) à 15 225,15 points.

Alors que le variant Omicron a suscité l'inquiétude et que de nombreux pays ont imposé de nouvelles restrictions, les investisseurs ont semblé rassurés par les propos du docteur Anthony Fauci, qui a déclaré que ce variant ne présenterait pas un degré de gravité élevé. Il a toutefois précisé que des études supplémentaires étaient nécessaires.

"Les gens s'inquiètent moins du nouveau variant", a déclaré King Lip, stratégiste en chef chez Baker Avenue Asset Management, à San Francisco.

"Si la force des blue chips observée aujourd'hui peut se maintenir, cela pourrait donner au reste du marché la possibilité de commencer à se sentir confiant", a déclaré Robert Pavlik, gérant de portefeuille chez Dakota Wealth.

Les fortes hausses du S&P 500 étaient liées au secteur des voyages Norwegian Cruise Line et Airbnb terminant en hausse.

Les fabricants de vaccins contre le COVID-19 comme Moderna et Pfizer ont fini en baisse, les investisseurs anticipant que le développement de vaccins ciblant spécifiquement Omicron pourrait prendre des mois.

Nvidia était également à la baisse en raison de craintes d'un blocage de son projet de rachat d'ARM.

(version française Camille Raynaud)