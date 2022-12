Wall Street termine dans le vert, le secteur de l'énergie profite de la hausse des prix du pétrole

par Sinéad Carew et Ankika Biswas

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, les investisseurs appréciant les chiffres de l'inflation alors que le secteur de l'énergie profitait de la hausse des prix du pétrole.

L'indice Dow Jones a gagné 0,53%, ou 176,44 points, à 33 203,93 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 22,43 points, soit 0,59%, à 3.844,82 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 21,74 points (0,21%) à 10 497,86 points.

Les données publiées par le département américain du Commerce ont montré que les dépenses des consommateurs américains ont à peine augmenté en novembre, tandis que l'inflation a de nouveau ralenti, mais pas suffisamment pour décourager la Réserve fédérale (Fed) de porter les taux d'intérêt à des niveaux plus élevés l'an prochain.

De son côté, l'indice des prix PCE, très suivi par la Fed pour établir sa politique monétaire, a augmenté de 0,1% le mois dernier après une hausse de 0,4% en octobre.

Les indices avaient terminé en nette baisse jeudi, alors que des données indiquant une résilience de l'économie américaine avaient alimenté les craintes de voir la Fed poursuivre plus longtemps qu'attendu son resserrement monétaire pour lutter contre l'inflation, avec le risque d'une récession.

Les chiffres publiés vendredi, en ligne avec les attentes, ont toutefois rassuré les investisseurs, selon Shawn Cruz, stratégiste chez TD Ameritrade.

"Le marché souhaite que la Fed comprenne qu'elle en a assez fait", a déclaré Shawn Cruz. "Il se demande quel chemin elle suivra l'an prochain puisque c'est ce qui stimulera l'économie et les résultats des entreprises."

Shawn Cruz souligne que les faibles volumes des échanges ont pu exagérer les mouvements boursiers observés jeudi et vendredi, les dernières séances avant un long week-end, les marchés américains restant fermés lundi après les célébrations de Noël.

Le secteur de l'énergie a progressé tout au long de la séance, les prix du pétrole affichant une hausse après que la Russie a déclaré qu'elle pourrait réduire sa production de brut en réponse au plafonnement des prix des exportations russes par le G7.

Tesla a atteint son niveau le plus bas en plus de deux ans malgré l'annonce d'Elon Musk selon laquelle il ne vendrait plus d'actions du constructeur automobile pendant environ deux ans, et qui avait d'abord été bien accueillie.

La maison-mère de Dow Jones, News Corporation a progressé après la publication d'informations selon lesquelles le milliardaire Michael Bloomberg, fondateur et PDG du groupe Bloomberg, envisage de racheter l'éditeur du Wall Street Journal.

(Reportage Sinéad Carew, Shubham Batra, Bansari Mayur Kamdar, Ankika Biswas et Johann M Cherian; version française Camille Raynaud)