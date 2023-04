Wall Street termine dans le rouge, les données économiques font craindre une hausse des taux de la Fed

par Stephen Culp NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse vendredi, les chiffres décevants des ventes au détail faisant craindre une nouvelle hausse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed), prenant le pas sur les bons résultats de trois des grandes banques américaines. L'indice Dow Jones a cédé -0,42%, ou 143,22 points, à 33 886,47 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 8,58 points, soit 0,21%, à 4.137,64 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 42,81 points (-0,35%) à 12 123,47 points. "On respire un peu aujourd'hui", a déclaré Sal Bruno, directeur des investissements d'IndexIQ. "Après la forte hausse d'hier, le marché s'est peut-être un peu emballé." Citigroup, JPMorgan Chase & Co et Wells Fargo & Co ont publié des résultats meilleurs que prévu, profitant de la hausse des taux d'intérêt et apaisant les inquiétudes concernant le système bancaire. "Comme prévu, les grandes banques n'ont probablement pas tant souffert des déboires des banques régionales, et elles en ont peut-être même profité", a estimé Ross Mayfield, analyste chez Baird. Des données économiques en demi-teinte, notamment les ventes au détail, la production industrielle et le moral des consommateurs, font toutefois craindre que la Fed ne relève encore ses taux de 25 points de base lors de sa réunion du mois prochain. Les investisseurs attendent les résultats de grandes entreprises comme Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, Bank of America Corp ou Netflix, dont la publication est prévue la semaine prochaine. Aux valeurs BlackRock a progressé après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre. Boeing a reculé après que l'avionneur a annoncé avoir suspendu la livraison de certains de ses 737 MAX en raison d'un problème à cause d'un souci de qualité chez le fournisseur Spirit. Lucid Group a baissé après avoir publié jeudi des chiffres de production et de livraison pour le premier trimestre inférieurs à ceux des trois mois précédents. (Avec la contribution de Sruthi Shankar, Ankika Biswas et Bansari Mayur Kamdar; version française Camille Raynaud)