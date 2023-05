Wall Street termine dans le rouge, les craintes sur les taux pèsent

Crédit photo © Reuters

par Herbert Lash et Shreyashi Sanyal (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mercredi, avant un vote sur la dette des Etats-Unis au Congrès et alors que les données sur le nombre d'ouvertures de postes font craindre que la Réserve fédérale (Fed) n'augmente davantage ses taux d'intérêt en juin. L'indice Dow Jones a cédé -0,41%, ou 134,51 points, à 32 908,27 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 25,69 points, soit -0,61%, à 4.179,83 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 82,14 points (-0,63%) à 12 935,29 points. La Chambre des représentants devrait se prononcer mercredi soir sur le projet de loi visant à suspendre jusqu'au 1er janvier 2025 le plafond de la dette aux Etats-Unis, une étape décisive pour éviter un défaut de paiement. Si le texte est adopté à la Chambre, il sera envoyé au Sénat où les débats pourraient se prolonger durant le week-end, alors que l'échéance du 5 juin se rapproche. La plupart des analystes estiment toutefois que la loi sera adoptée, et le président américain Joe Biden a déjà dit s'attendre à ce que le texte lui parvienne d'ici lundi. "Le marché obligataire apprécie une certaine discipline fiscale et le marché des actions apprécie que cela ne nuise pas à la croissance", a déclaré Brad Conger directeur adjoint des investissements chez Hirtle Callaghan & Co. "Je ne pense pas que nous aurions pu espérer meilleur résultat." Les données publiées dans la journée par le département du Travail ont montré que le nombre des offres d'emploi avait augmenté en avril, soulignant la résilience du marché du travail américain, ce qui fait craindre que la Réserve fédérale ne soit contrainte à augmenter davantage ses taux d'intérêt en juin. Les traders estiment à près de 70% la probabilité d'une hausse de taux d'un quart de point dans deux semaines. Aux valeurs, Advance Auto Parts a terminé dans le rouge après avoir revu à la baisse ses prévisions pour l'année. Hewlett Packard Enterprise a également fini en baisse après avoir publié un résultat du deuxième trimestre inférieur aux attentes des analystes. Nvidia reculait après avoir brièvement dépassé mardi le seuil des 1.000 milliards de dollars de capitalisation. Intel a de son côté progressé après avoir indiqué qu'il était ses revenus du deuxième trimestre se situeraient probablement dans la partie supérieure de la fourchette prévue. (Reportage Herbert Lash, avec la contribution de Shreyashi Sanyal et Shashwat Chauhan; version française Camille Raynaud)