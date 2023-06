Wall Street termine dans le rouge, le Nasdaq en berne

Wall Street termine dans le rouge, le Nasdaq en berne













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse lundi, les investisseurs paraissant réticents à toute prise de risque en raison de la situation en Russie et de la possibilité de nouvelles hausses des taux de la Réserve fédérale. L'indice Dow Jones a cédé 0,04%, ou 12,72 points, à 33.714,71 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 19,51 points, soit 0,45%, à 4.328,82 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 156,74 points (-1,16%) à 13.335,78 points. Alors que les conséquences de la mutinerie avorté du groupe paramilitaire Wagner samedi en Russie continuent d'alimenter les conversations, les investisseurs attendent aussi la publication cette semaine de nombreuses données économiques aux Etats-Unis, dont l'inflation et les indicateurs de confiance de l'université du Michigan, qui donneront la tendance des prochaines semaines. Ils seront aussi attentifs aux déclarations du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qui s'exprimera au forum de Sintra organisé par la Banque centrale européenne (BCE). "Les traders ont du mal à savoir s'il ont intérêt à passer à l'offensive ou à conserver une posture défensive donc ils gardent un pied de chaque côté de la ligne", a commenté Carol Schleif, responsable investissements chez BMO à Minneapolis. "Ils ne savent pas comment le marché va tourner." Aux valeurs, Pfizer a reculé de 3,68% après avoir annoncé l'arrêt du développement d'un médicament contre l'obésité et le diabète en raison d'études cliniques peu concluantes. Alphabet, la maison mère de Google (-3,26%), et Tesla (-6,06%) ont été fortement pénalisées par des changements de recommandations, entraînant le Nasdaq dans leur chute. (Rédigé par Sinéad Carew à New York, Sruthi Shankar et Johann M Cherian à Bangalore, version française Tangi Salaün)