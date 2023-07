Wall Street termine dans le rouge

Crédit photo © Reuters

par Carolina Mandl et Herbert Lash (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, les informations selon lesquelles la Banque du Japon (BoJ) pourrait autoriser une hausse des taux d'intérêt à long terme ayant fait grimper les rendements américains. L'indice Dow Jones a cédé -0,67%, ou 237,4 points, à 35 282,72 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 29,34 points, soit 0,64%, à 4.537,41 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 77,18 points (-0,55%) à 14 050,11 points. Le journal japonais Nikkei a rapporté que la BoJ pourrait maintenir son objectif de 0,5% pour les rendements des obligations d'Etat à dix ans, mais qu'elle envisagerait d'autoriser les taux d'intérêt à long terme à dépasser ce niveau dans une certaine mesure. La hausse des taux au Japon a poussé le rendement américain à 10 ans au-delà de 4 % et a réduit l'attrait des actions. La réserve fédérale américaine (Fed) a relevé mercredi l'objectif des taux des "fed funds" à 5,25%-5,50%, citant une inflation toujours importante, tout en laissant la porte entrouverte à d'autres augmentations du coût du crédit. Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré mercredi que la banque centrale américaine ne prévoyait plus de récession aux Etats-Unis, sans toutefois exclure une nouvelle hausse des taux. Les données publiées jeudi par le département du Commerce ont montré que l'économie américaine avait progressé plus rapidement qu'attendu au cours du dernier trimestre. "Les marchés prennent en compte la possibilité d'une nouvelle hausse des taux, ce qui avait été largement écartée", a déclaré Kim Rupert, d'Action Eonomics, précisant s'attendre à une hausse des taux de la Fed en septembre. Aux valeurs, Meta a progressé après avoir fait état d'une hausse de ses revenus publicitaires au deuxième trimestre. Microsoft a de son côté terminé en baisse après avoir présenté un plan de dépenses pour répondre à la demande de ses nouveaux services alimentés par l'intelligence artificielle (IA). Les fabricants de semi-conducteurs Nvidia et Micron ont avancé après que Lam Research a dit prévoir des revenus au troisième trimestre supérieurs aux attentes. (Avec la contribution de Bansari Mayur Kamdar et Johann M Cherian; version française Camille Raynaud)