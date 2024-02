Wall Street termine dans le désordre avant l'inflation US

par Chuck Mikolajczak NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, avant la publication d'une série d'indicateurs clés, dont les données sur l'inflation américaine, qui pourraient donner des indications sur la date à partir de laquelle la Réserve fédérale (Fed) pourrait commencer ses baisses de taux. L'indice Dow Jones a cédé -0,25%, ou 96,82 points, à 38 972,41 points. Le S&P-500, plus large, a pris 8,65 points, soit 0,17%, à 5.078,18 points. A lire aussi... Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 59,05 points (0,37%) à 16 035,30 points. Alors que la saison des résultats d'entreprise touche à sa fin, les investisseurs reportent leur attention sur les données économiques et l'évolution des taux d'intérêts aux Etats-Unis. Le rallye des marchés s'est accéléré la semaine dernière après la publication des comptes trimestriels de Nvidia, qui a fait état d'une prévision de chiffre d'affaires supérieure aux attentes pour le trimestre en cours. L'inflation PCE aux Etats-Unis, dont la publication est attendue jeudi, sera le principal indicateur de la semaine. En effet, la Fed pourrait décider d'attendre avant de baisser ses taux d'intérêt si cet indice reflétait les récentes données sur les prix à la consommation (CPI) et les prix à la production (PPI) dans le pays. Jeffrey Schmid, membre du conseil des gouverneurs de la Fed, a rappelé lundi que la banque centrale devait faire preuve de patience avant de baisser ses taux. Michelle Bowman, elle aussi membre du conseil des gouverneurs de la Fed, a indiqué qu'il n'y avait aucune hâte pour baisser les taux, notamment en raison des risques d'inflation. "Le marché commence au moins à comprendre qu'il n'obtiendra pas ce qu'il veut et fait donc marche arrière", a déclaré Ken Polcari, directeur de Kace Capital Advisors, en Floride. D'autres indicateurs clés doivent être publiés cette semaine, notamment la deuxième estimation du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis pour le quatrième trimestre prévue mercredi, et les inscriptions au chômage. Aux valeurs, Viking Therapeutics a bondi après avoir annoncé que son essai de phase intermédiaire de son médicament expérimental contre l'obésité avait permis aux patients de perdre du poids de manière "significative". Amgen, qui développe également un médicament contre l'obésité, a de son côté reculé. Norwegian Cruise Line Holdings a progressé après avoir annoncé anticiper un bénéfice supérieur aux attentes du marché au premier trimestre. (version française Camille Raynaud)