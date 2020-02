Wall Street tente un rebond après quatre séances douloureuses

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Wall Street évolue en légère hausse mercredi en début de séance, les indices tentant de repartir après avoir chuté pendant quatre séances pour frôler la correction.

Les inquiétudes entourant la propagation du coronavirus n'ont pas disparu. Les investisseurs suivront après la clôture la conférence de presse que doit donner sur le sujet Donald Trump (23h00 GMT).

L'indice Dow Jones gagne 125,16 points, soit 0,46%, à 27.206,52 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,56% à 3.145,65 points après quelques minutes d'échange.

Le Nasdaq Composite prenait 0,66% à 9.024,47 points à l'ouverture.

Le Dow et le S&P-500 ont cédé mardi plus de 3% pour porter à autour de 8% leur repli depuis leurs récents plus hauts, soit tout près du recul d'au moins 10% qui caractérise une correction.

Parallèlement au rebond des actions, le dollar et les rendements des emprunts d'Etat américains remontent mercredi, ce qui paraît signaler une moindre aversion pour le risque.

Aux valeurs, Walt Disney perd 0,86% au lendemain de l'annonce du départ au poste de directeur général de Robert Iger, remplacé avec effet immédiat par Bob Chapek.

(Patrick Vignal, édité par Myriam Rivet)