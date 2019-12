Wall Street suspendue à l'échéance du 15 décembre

Crédit photo © Reuters

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York est restée dans l'expectative mardi avant les grands rendez-vous qui s'annoncent sur plusieurs fronts, à commencer par celui des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

L'indice Dow Jones a cédé 0,1%, ou 27,88 points à 27 881,72.

Le S&P-500, plus large, a reculé de 3,44 points, soit -0,11%, à 3 132,52.

Le Nasdaq Composite a perdu 5,64 points (-0,07%) à 8 616,18 points.

Le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine s'est réuni mardi pour deux jours et dévoilera mercredi sa décision. Aucune annonce fracassante n'est attendu mais le marché attend tout de même de la Fed qu'elle maintienne une posture très accommodante.

Du côté du commerce, à l'approche de l'échéance clé du 15 décembre, date à laquelle Washington menace de taxer 156 milliards de dollars de produits d'importation chinois, le flou reste entier et la prudence reste de mise chez les investisseurs.

"Les marchés retiennent leur souffle", commente Nela Richardson, stratégiste d'investissement chez Edward Jones.

"Je crois qu'ils ne seront jamais tranquilles tant qu'il n'y aura pas une ligne rouge disant: pas de nouveaux droits de douane le 15 décembre."

Aux valeurs, Netflix Inc a perdu 3,1% en réaction à une note d'analyste estimant que le géant de la vidéo en ligne pourrait perdre 4 millions d'abonnés premium l'année prochaine aux Etats-Unis en raison d'une concurrence de plus en plus vive.

(Patrick Vignal, Jean-Stéphane Brosse)